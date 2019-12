Fonseca rassicura su Dzeko

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha annunciato che Edin Dzeko sarà della partita venerdì sera contro l'Inter: "Si è allenato con noi, non si è allenato per diversi giorni. Oggi si è allenato con noi ed è pronto per giocare. Ma oggi non voglio parlare di chi giocherà…".

Niente da fare per Kluivert: "Perotti e Mkhitaryan stanno bene fisicamente e sono pronti per giocare. Kluivert ha fatto dei controlli e non ha problemi, ha solo un fastidio e non ci sarà. Santon sta giocando molto bene, può giocare tre partite consecutive, ma in quella posizione abbiamo anche Spinazzola e Florenzi. Vedremo".

SPORTAL.IT | 05-12-2019 14:13