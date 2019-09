Fonseca: "Sarà una Roma diversa"

Il tecnico della Roma Fonseca ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo. "Devo dire che ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno. Sono fiducioso. Vedremo qualcosa di diverso, ma non lo svelerò oggi. Mkhitaryan? Vi ho abituato male, ma oggi non intendo svelare la formazione. Mkhitaryan è arrivato in buone condizioni fisiche, è un giocatore intelligente e pronto per giocare".

"Il Sassuolo non so se giocherà con una difesa a 4 perché De Zerbi cambia spesso. Abbiamo preparato la partita in funzione di diversi sistemi di gioco. Non mi è piaciuta la partita con la Lazio in fase di pressing. Voglio una squadra coraggiosa e non voglio la Roma ripeta la prestazione con la Lazio. Ho fiducia per la partita di domani che vedremo ulteriori miglioramenti. Ho visto una squadra che sta crescendo rispetto alle prime due giornate di campionato dove comunque qualcosa si è intravisto del mio calcio".

SPORTAL.IT | 14-09-2019 13:42