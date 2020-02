Fonseca sbotta: "Troppe invenzioni, troppa negatività"

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Gent, Fonseca ha commentato le voci sul presunto rapporto incrinato con la squadra: "Abbiamo una buona relazione, come sempre. E' facile inventare cose di spogliatoio ora. Siamo qui per lavorare onestamente senza nessuna intenzione di nascondere niente. Siamo qui a lavorare e non è giusto quando si inventino queste cose".

"Noi continuiamo a credere che sia possibile arrivare in Champions anche attraverso il campionato – ha continuato il tecnico giallorosso -. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra di prima, senza creare aspettative. Dobbiamo tornare a essere fiduciosi. Questo è importante e vincere domani. Ho parlato con il mio assistente della delusione dell'ambiente. Dovrei parlare molto tempo per rispondere. Si è creata a Roma una negatività che non capisco. La prima cosa che mi hanno detto 'A Roma è difficile, c'è una grande pressione'. Ma se non vuoi pressione non devi allenare in Serie A. Non posso allenare una squadra che vuole vincere se non volessi pressioni. Sono qui e sono pronto. Quando non vinco la critica è più forte, ma è così ovunque. Io voglio accettare la pressione".

Sulla gara contro il Gent: "Penso che possiamo giocare con tre difensori. Dipende dalla partita. Non è un problema per me se qualche partita la giochiamo con tre centrali. Bruno Peres voi sapete che non può giocare. Del resto vediamo" ha concluso Fonseca.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 14:42