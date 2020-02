Fonseca svela la chiave della vittoria

"La squadra si è allenata molto bene in questi giorni, ero fiducioso per questa partita" sono queste le prime parole di Fonseca dopo la vittoria sul Lecce.

"E' molto importante non prendere gol, è la seconda partita consecutiva per noi: questa stabilità difensiva è importantissima. Abbiamo fatto un'ottima partita soprattutto in marcatura difensiva coi due centrali e molte volte con Veretout, è stato un aspetto molto importante della partita contro una squadra con qualità offensiva, e per questo non abbiamo preso gol".

Chiosa sulle critiche che gli sono state rivolte: "Devo essere sempre equilibrato e capire il momento. Se non siamo in un buon momento il principale responsabile è l'allenatore, in quei momenti non mi aspetto fiori, lo accetto".

SPORTAL.IT | 23-02-2020 21:00