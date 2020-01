Fonseca: "Zaniolo? E' un grosso problema"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha così commentato il grave infortunio di Zaniolo: "Siamo molto tristi per lui ed è un grosso problema per noi". Per i giallorossi è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: "E' sempre difficile giocare contro la Juventus, se poi regaliamo due gol nei primi minuti lo diventa ancora di più. Dopo però la squadra ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo dove abbiamo aggredito la Juventus. Recupare due gol però non è facile".

Gli errori sulle reti bianconere: "Far partire l'azione da dietro è uno dei miei credo nel calcio. Quando succedono questi errori è colpa mia. Lavoriamo molto su queste situazioni, ma sono convinto che rischiando di più abbiamo più possibilità di vincere rispetto a fare le cose prevedibili. Io credo in un calcio coraggioso e con la squadra che prende dei rischi".

SPORTAL.IT | 12-01-2020 23:40