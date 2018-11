Footbal manager 2019: la rivoluzione negli allenamenti

Football Manager 2019, il famosissimo gioco in cui si diventa allenatori, è uscito nella versione Beta lo scorso 2 novembre. Il titolo, pubblicato negli anni Ottanta dalla Addictive Games, è un vero e proprio simulatore per aspiranti manager del mondo del football. In questa nuova edizione tantissime novità e soprattutto una grande rivoluzione nel meccanismo degli allenamenti, anche grazie ai suggerimenti degli allenatori stessi.

La nuova versione garantisce ai gamer una profondità maggiore: nella Modalità Partita, per esempio, il manager avrà un controllo migliore della propria squadra e nel modulo tattico ha una maggiore scelta di istruzioni da dare al proprio team per quanto riguarda possesso palla, difensiva e di transizione… In Football Manager 2019, inoltre, saranno presenti anche le ultime novità in fatto di tecnologia come VAR e goal-line technology.

Le aspettative sono alte e gli sviluppatori sono molto positivi sul successo del gioco, soprattutto in base ai numeri della versione precedente:

“Ogni persona che ha acquistato FM18, ha giocato in media per 285 ore e 3 minuti. Si tratta del record assoluto per i giochi single player per PC. Inoltre il 46% degli acquirenti ci ha giocato almeno fino allo scorso mese, dimostrando un’affezione alla serie davvero incredibile. Per il resto, 7 milioni di stagioni calcistiche di Football Manager 2018 sono state completate, mentre sono stati giocati 344 milioni di match, vinti nel 62,24% dei casi dagli esseri umani. L’85,39% delle partite sono state giocate in 3D. L’altezza media dei manager virtuali creati è di 188cm. Il 28% dei manager indossa occhiali. La media di nazioni selezionate all’inizio è 8″ – ha spiegato Miles Jacobson di Sports Interactive.

