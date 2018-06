Forge of Champions, quello che devi sapere sul nuovo torneo LoL

Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends, è stato per anni alla finestra, osservando l’evoluzione dei tornei del suo celeberrimo MOBA su altri mercati, come quello europeo. Tuttavia, con l’apertura dei suoi studi britannici, nel Regno Unito sta nascendo una nuova competizione pronta a rivoluzionare l’intera scena LoL. Il suo nome è Forge of Champions, ed è innanzitutto un’opportunità per tutti i team, professionistici e non.

Forge of Champions è un mega-torneo destinato principalmente ai gamer di Irlanda e Gran Bretagna, soprattutto amatoriali. Sono ben 64 i team non professionisti che stanno cercando gloria e visibilità partecipando a questa nuova competizione, che vanno a sfidarsi con 8 squadre provenienti dall’ESL Premiership, la massima competizione britannica di LoL: Diabolus Esports, Enclave Gaming, exceL eSports, Hyperion Esports, Misfits Academy, MnM Gaming, Wind and Rain e il roster di Raise Your Governors.

Forge of Champions ha il montepremi più alto mai raggiunto da LoL nel Regno Unito

Quanto al premio finale, si tratterà di un importo mai raggiunto prima dal mercato britannico di League of Legends. La squadra vincitrice della Forge of Champions si aggiudicherà una somma di 50mila sterline, alla quale vanno poi aggiunti altri premi secondari. La grande finale del torneo – iniziato lo scorso 5 giugno – si terrà a settembre e sarà anche il biglietto d’ingresso per gli EU Masters, la Champions League di LoL.

A quanto pare, Riot Games sta conducendo l’esperimento Forge of Champions 2018 per stabilizzare l’organizzazione del torneo e cercare nuovi possibili sbocchi per il nuovo brand del ‘leone ruggente’. Sembra che i piani dello sviluppatore statunitense siano volti a introdurre gradualmente un nuovo franchising di competizioni dedicate ai team professionisti e amatoriali di LoL, da estendersi in tutta Europa già a partire dal 2019.

