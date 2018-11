Formula 1, accordo con Pirelli fino al 2023

Pirelli sarà fornitore unico della Formula Uno per altri quattro anni. L'accordo con la Fia, che scadeva al termine della stagione 2019, e' stato infatti rinnovato dal 2020 al 2023.

L'accordo per la fornitura delle gomme alle monoposto è stato completato in un breve lasso di tempo, "in seguito alla partnership di successo degli ultimi anni – spiega Pirelli in una nota -. Con Formula Uno siamo d'accordo su tutte le iniziative necessarie e abbiamo ribadito l'impegno per lavorare insieme verso i nuovi regolamenti tecnici previsti per il 2021, compreso il pneumatico da 18 pollici".

Come afferma Chase Carey, presidente e Ceo di Formula 1, "Pirelli dal 2011 è un partner importante e stimato, leader nell'innovazione. E' un marchio premium, leader globale nel motorsport, la nostra partnership è la prova ancora una volta del nostro desiderio di allineare la F1 con il meglio del motorsport. Sono lieto di aver raggiunto questo accordo, che garantisce per lungo periodo un futuro stabile per una componente così cruciale della Formula 1".

Soddisfatto anche Jean Todt, presidente della FIA: "L'accordo ci consentirà di godere ancora dell'esperienza acquisita dal 2011".

