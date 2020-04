Formula 1, addio Ferrari: l'incredibile indiscrezione su Vettel

Sebastian Vettel potrebbe separarsi dalla Ferrari a fine 2020, nonostante i ripetuti tentativi fatti nelle ultime settimane per un prolungamento del contratto in scadenza, e il suo futuro resta in dubbio. Il quattro volte campione del mondo, che ha rifiutato una prima offerta della scuderia di Maranello perché ritenuta troppo bassa per un contratto annuale, non vuole smettere e nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi al volante di una monoposto diversa da quella del Cavallino Rampante.

Negli ultimi giorni nel circus è tornata in auge l'ipotesi di un possibile trasferimento ai rivali della Mercedes, per formare un dream team al fianco di Lewis Hamilton. Una soluzione non così improbabile, almeno secondo l'ex pilota Marc Surer, intervistato da Speedweek.

"In caso di addio alla Ferrari, perché Vettel non pensa alla Mercedes – si domanda l'ex driver svizzero, ora opinionista -? Non so però se ora Hamilton lo accetterebbe come compagno di squadra. Vettel alla Mercedes sarebbe davvero divertente, e l’azienda avrebbe di nuovo un tedesco in macchina. Quando Nico Rosberg si è laureato campione del 2016, non sono riusciti a sfruttarne il ritorno mediatico a causa del suo ritiro". Meno probabile un trasferimento in McLaren: "Se intende tornare ad essere campione del mondo, non deve trasferirsi alla McLaren. Servirebbe troppo tempo, soprattutto dopo lo slittamento di un anno della rivoluzione regolamentare".

"La domanda è: dove vuole andare Vettel? La Ferrari sa che vuole restare, quindi sfrutta la sua volontà nelle trattative. L’attuale contratto fu molto redditizio per lui, ed è chiaro che debba accettare una perdita. Quindi più che una questione di mancanza di apprezzamento, è più una mano di poker".

Al suo posto, in Ferrari potrebbe arrivare Ricciardo: "Sia lui che Sainz sarebbero due ottimi numeri 2. Ricciardo sa come vincere le gare, per cui sarebbe la scelta migliore. È abbastanza maturo per valutare correttamente le situazioni, e se c’è una possibilità di vittoria, sa coglierla, come ha dimostrato più volte. Sainz non sarebbe in grado di mettere in pericolo Leclerc. Infine Antonio Giovinazzi non credo sia mentalmente abbastanza forte da essere un pilota Ferrari, soprattutto essendo italiano, il che aumenta la pressione".

SPORTAL.IT | 27-04-2020 13:33