Formula 1, Albon: "Voglio tornare a correre nel 2022"

Momento sicuramente difficile da digerire per Albon che è stato retrocesso come terzo pilota del team Red Bull. Sergio Perez ha preso il suo posto, ma il pilota thailandese, ha le idee chiare per il suo futuro.

Tramite i propri canali social, il thailandese ha tracciato gli obiettivi per la prossima stagione, precisando come tutto il lavoro in fabbrica e al simulatore si focalizzerà sul ritorno in griglia di partenza già a partire dal 2022, nonostante la molteplice concorrenza dei giovani piloti, pronti a vivere l’adrenalina del circus, Tsunoda tra tutti.

“La retrocessione a terzo pilota non cambia i programmi per il mio futuro”, ha affermato il pilota thailandese. “Il mio obiettivo rimane quello di tornare a correre nel 2022 e voglio poter sventolare nuovamente la bandiera thailandese per me e per tutti i miei fans”.

Sulla retrocessione a terzo pilota per la stagione 2021 di Formula ha invece dichiarato: “In pista ho sempre dato tutto, ma evidentemente non è bastato. Mi dispiace soprattutto per i tanti tifosi thailandesi”.

OMNISPORT | 24-12-2020 11:34