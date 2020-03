Formula 1, Alonso non dice no al ritorno

Il mondo dello sport si è sostanzialmente fermato quasi ovunque a causa dell'emergenza Coronavirus, e lo stesso vale anche per la Formula 1. E inevitabilmente ha cristallizzato anche i piani per il futuro, inclusi quelli di Fernando Alonso che ha però ammesso di non poter escludere un suo ritorno nel Circus.

"Al momento tutto è stato rinviato, inclusi i nuovi regolamenti fino alla fine del 2021. Quindi la mia decisione arriverà dopo l'estate", ha ammesso l'asturiano ex Renault, Ferrari e McLaren in un intervento sul suo profilo Instagram.

Intanto le sue attività proseguono: "Devo anche decidere se partecipare o meno alla Dakar dell'anno prossimo, intanto mi alleno ma non è facile trovare la motivazione per farlo a casa propria. IndyCar e Indy500 hanno comunicato le nuove date della stagione e la voglia di gareggiare è bassa per tutti con questa emergenza. La cosa importante ora è restare a casa".

SPORTAL.IT | 29-03-2020 20:02