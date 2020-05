Formula 1, arriva il via libera per l'inizio della stagione

La Formula 1 può partire in Austria. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Federazione Internazionale, il governo austriaco ha confermato il via libera al doppio fine settimana che darà il via alla stagione 2020, interrotta ancora prima di cominciare alla vigilia del Gran Premio d'Australia.

La prima delle due gare back-to-back si disputerà il 5 luglio, la seconda sette giorni dopo sempre alla Red Bull Arena.

Il Ministero della Salute austriaco ha stabilito, comunque, la necessità di svolgere l'evento a porte chiuse.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 15:10