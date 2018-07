Formula 1, Boullier saluta la McLaren

Scossone in casa McLaren. Dopo un inizio di stagione promettente, la scuderia di Woking sta affrontando qualche difficoltà di troppo e il clima non può certo dirsi sereno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la doppia eliminazione nel Q1 delle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, che ha costretto le due monoposto ad una gara di ricorsa.

Anche per questo motivo sono arrivate, un po' a sorpresa, le dimissioni di Ric Boullier, ormai ex racing director della McLaren. La notizia è stata resa pubblica con un comunicato ufficiale. L’organigramma del team guidato da Zak Brown sarà il seguente: Simon Roberts sarà il supervisore per quanto concerne la produzione, il team di ingegneri e la logistica, Andrea Stella sarà il responsabile delle operazioni in pista, mentre il nuovo direttore sportivo sarà Gil De Ferran.

"Sono orgoglioso di aver lavorato con questo gruppo in questi quattro anni, ma era arrivato il momento di fare un passo indietro. Auguro alla McLaren il meglio per il proseguimento di questa stagione e per il futuro", le parole dei Boullier dopo l'addio alla scuderia inglese.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 13:45