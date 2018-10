Formula 1, clamorosa novità dal 2020

Il Mondiale di Formula 1 potrebbe arricchirsi dal 2020 di un nuovo Gran Premio, in Vietnam. La clamorosa novità è stata anticipata da Motorsport.com, che riporta l'accordo tra i vertici della F1 con le autorità vietnamite.

A sostegno di questa indiscrezione ci sono anche le parole di Charlie Whiting, direttore di corsa, delegato alla sicurezza, starter permanente e capo del dipartimento tecnico della FIA, che ha visitato il paese asiatico nelle scorse settimane.

"So che ambiscono ad avere il primo Gran Premio nel 2020, e sulla base delle esperienze precedenti direi che è possibile. Il circuito non è ancora stato costruito, ma è in fase avanzata di progettazione, ed il sito è stato identificato".

"Si troverà ad ovest di Hanoi, a dodici chilometri dal centro. Sarà costruito principalmente su strade già esistenti con una sezione che ancora non è stata realizzata. La pit lane sarà su un’area aperta, dove sarà costruita una parte della pista che oggi non esiste, ma che da come mi hanno spiegato diventerà una strada". Il tracciato potrebbe essere per metà cittadino e per metà permanente.

"Sicuramente il Vietnam è, assieme ad altri, uno dei Paesi che stiamo valutando per ospitare una gara nel prossimo futuro", ha confermato un portavoce della Formula 1 citato da Crash.net.

Lewis Hamilton ha intanto teso la mano a Sebastian Vettel dopo la pioggia di critiche piovute nei confronti del pilota ferrarista negli ultimi mesi. "Credo che i media debbano mostrare un po' più di rispetto per Sebastian. Semplicemente non potete immaginare quanto sia difficile fare ciò che facciamo a questi livelli, ed è così per qualsiasi atleta che lotta al top del proprio sport. E' normale che si possa sbagliare dal momento che siamo uomini, ma ciò che conta è come si superano questi periodi di difficoltà", è quanto ha scritto il campione del mondo sui social.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 09:25