Formula 1: Clear nuovo coach di Mick Schumacher

Dopo una carriera trentennale nel circus della Formula Uno, che l’ha visto al fianco di alcuni tra i piloti più rappresentativi degli ultimi decenni in qualità di ingegnere di pista, cambia il ruolo di Jock Clear.

A Maranello Clear è direttore dell’ingegneria, nonché ingegnere di pista di Charles Leclerc, ma dalla prossima stagione il suo ruolo subirà una modifica, come anticipato da Mattia Binotto nei giorni scorsi: “Abbiamo leggermente cambiato il suo ruolo a fine 2020, e diventerà coach dei piloti, ovvero un ingegnere di pista che ci aiuterà ad ottenere il massimo dai piloti. Studierà tutti gli aspetti della guida, dalla scelta della traiettoria migliore alla frenata, per arrivare all’accelerazione e al consumo delle gomme“. In particolare l’attività di Jock Clear si concentrerà sui giovani talenti della Ferrari Academy: “Nelle ultime settimane abbiamo avuto alcune conversazioni con Jock e stiamo approfondendo il suo ruolo. Non si occuperà più principalmente di Charles Leclerc ma di tutti i giovani dell’Academy, primo tra tutti Mick Schumacher“.

OMNISPORT | 31-12-2020 12:00