Formula 1, crisi Ferrari-Vettel: "Meglio che molli tutto"

Sebastian Vettel prima del Gran Premio del Belgio a Spa potrebbe annunciare il suo futuro post Ferrari: dopo aver trovato le porte chiuse da parte di Red Bull e Mercedes, il pilota tedesco ha rifiutato la corte della Renault e sta invece considerando l’offerta dell’attuale Racing Point, la futura Aston Martin.

Secondo l’ex pilota ferrarista Gehrard Berger, intervistato da Sky Deutschland, per Vettel sarebbe meglio lasciare definitivamente il circus se non avrà un volante all’altezza dei suoi quattro titoli mondiali: “A meno di situazioni al momento difficili da prevedere, Vettel non troverà spazio in Red Bull né in Mercedes. Con quattro campionati del mondo in bacheca, una famiglia e una bella somma di denaro già accumulata direi arrivederci alla F1“, ha spiegato perentorio l’austriaco.

Berger ha anche commentato le tante critiche da parte della stampa, soprattutto in Italia :”Se un pilota della Ferrari è in partenza e ha le valigie in mano mentre l’altro è il futuro del team è molto facile attaccare quello più debole e ormai irrilevante in ottica futura”.

Pochi giorni fa Berger aveva analizzato così la tensione che si sta vivendo nel team di Maranello: “Alla luce del clima che si respira nelle rispettive squadre io sarei per la conversione alle line-up 2021. La comunicazione radio del tedesco ha mostrato quanta tensione ci sia all’interno del gruppo. Vettel deve cercare di resistere anche come segnale per la sua prossima destinazione. Dovrebbe battere i pugni sul tavolo del Cavallino ed esigere una nuova macchina”.

OMNISPORT | 24-08-2020 13:29