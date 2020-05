Formula 1, divorzio Ferrari-Vettel: la rivelazione di Ecclestone

Il futuro di Sebastian Vettel resta al centro del dibattito in Formula 1 dopo l’ufficializzazione del divorzio della Ferrari al termine della stagione. Secondo l’ex patron del circus Bernie Ecclestone, il pilota tedesco ha da tempo in mente quale potrà essere il suo futuro: “Penso che lui voglia correre per la Mercedes, contro Lewis”, è la rivelazione dell’ex boss della F1.

“Ma ho parlato un po’ con lui e penso debba prendersi un anno di pausa. E poi tornare nel 2022, con la rivoluzione regolamentare. Uno stop gli darà l’opportunità di aspettare e vedere come cambierà la F1″, sono le sue parole rilasciate in un’intervista all’Evening Standard.

Secondo Ecclestone, Hamilton resterà ancora in Mercedes: “Se le cose resteranno così, non vedo ragioni per cui Lewis non vincerà per i prossimi 10 anni. Non ha senso per lui andare altrove. Quando lascerà la Mercedes, si ritirerà. Non penso che si guarderà attorno. Perché mai dovrebbe andare alla Ferrari?“.

Sul budget cap: “Una totale baggianata. Si stavano incasinando su 5 milioni, una piccola parte del loro budget, quando invece ci sono molte altre cose da fare. Quando gestivo la Brabham, spendevamo molti meno soldi della Ferrari e continuavamo a vincere, a differenza loro. Si tratta di persone, non di soldi. I soldi sono diventati una sorta di competizione degli ego, una gara a chi spende di più. Ma questo al pubblico non importa“.

“La gente – conclude – guarda la F1 per la competizione, non vuole andare alla gara sapendo già chi vincerà. Devono semplificare le auto. I motori attuali sono un’incredibile architettura ingegneristica, ma alla gente importa della loro efficienza? Probabilmente no, vogliono solo delle belle gare. Sono finiti i tempi in cui si partiva in 16 e la metà non arrivava alla fine. Ora tutti finiscono i GP ed è un po’ noioso e prevedibile”.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 13:35