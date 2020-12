Formula 1, Gp di Abu Dhabi: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il Gp di Abu Dhabi (Emirati Arabi) è il GP numero 17 della stagione 2020 della F1. Attualmente la classifica piloti del mondiale di F1 2020 vede in testa Lewis Hamilton con 332 punti, secondo Valtteri Bottas con 201 punti e terzo Max Verstappen con 188 punti. Questo è l’ultimo gran premio della stagione 2020 della F1.

Anche le gare del campionato mondiale di F1 2020 sono trasmesse da Sky che detiene tutti i diritti. Per vedere l'intera stagione bisogna perciò sottoscrivere un contratto di abbonamento. Tuttavia ci sono buone notizie per chi intende vedere tutte le gare di Ferrari e Mercedes senza avere un contratto con Sky.

Dove vedere i gp di F1 stagione 2020 in tv in chiaro

Vedere in chiaro i Gp di F1 è complicato, ma è possibile. Innanzitutto Tv8 trasmetterà sempre tutte le gare in calendario in chiaro ma in differita, circa 3 ore dopo l’evento in diretta. Sicuramente alcuni gp Tv8 li trasmetterà live (es il Gp di Monza). Prima dell’inizio della stagione Tv8 aveva ottenuto la possibilità di trasmettere 7 gp in diretta: come noto il calendario di F1 è stato stravolto per cui anche il numero di gp trasmessi da Tv8 ha subito una revisione. Quindi per essere informati su quali Gp effettivamente saranno trasmessi in chiaro da Tv8 meglio sempre fare un giro sul loro sito. Non è invece prevista la trasmissione di gran premi di F1 sulla Rai. Legalmente infine, alcuni fortunati riescono a vedere le gare in diretta in chiaro anche su alcuni emittenti esteri il cui segnale può essere captato anche in territorio italiano.

Dove vedere il Gp di Abu Dhabi in diretta tv e streaming

Il prossimo GP di F1 2020 è il Gp di Abu Dhabi in programma sul circuito di Yas Marina. Il gran premio si disputa il giorno 13/12/2020 alle ore 14:10. Il Gp di Abu Dhabi è trasmesso in esclusiva su Sky in diretta sul canale Sky Formula 1 sia in HD che 4K. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Quindi per vederlo è necessario avere l’abbonamento. E con l’abbonamento è possibile vederlo anche su SkyGO in streaming.

Alla stessa ora il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro.

