Formula 1, Gran Premio d'Europa: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio d'Europa in programma sul circuito di Baku City Circuit. Si disputerà il giorno 28/04/2019 alle ore 14:10 e rappresenta il 4° GP della stagione. Il Gran Premio d'Europa è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Per la seconda volta, dopo la vittoria di Rosberg nel 2016, il Gp di Baku farà parte del calendario di Formula1. Il circuito, realizzato grazie all'aiuto dell'architetto Hermann Tilke, è lungo 6.006 metri e si sviluppa nell'interessante area urbana di Baku ed è stato studiato per mostrare i migliori scenari della capitale dell'Azerbaijan. Molto impegnativo presenta un rettilineo dei box lungo ben 2,2 km, il doppio di quello di Monza.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 68 punti, secondo Bottas con 62 punti e terzo Verstappen con 39 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Spagna il 12/05/2019.

Virgilio Sport - 28-04-2019 | 07:21