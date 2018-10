Formula 1, Gran Premio degli Stati Uniti: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2018 è il Gran Premio degli Stati Uniti in programma sul circuito di Circuit of The Americas. Si disputerà il giorno 21/10/2018 alle ore 20:10 e rappresenta il 18° GP della stagione. Il Gran Premio degli Stati Uniti è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Il Gran Premio degli Stati Uniti, inserito per la prima volta nel calendario nel 1959, ha vissuto nel corso della sua storia tre periodi di sospensione più o meno lunghi e ha visto alternarsi sette circuiti, il più famoso dei quali, Watkins Glen, dalla caratteristica umidità che colpiva l'asfalto anche nelle giornate assolate, negli anni '70 era un classico appuntamento di fine stagione e che per cinque anni è stato denominato Gran Premio degli Stati Uniti-Est per distinguerlo da un altro appuntamento del calendario (Long Beach, dove si disputava il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest). Dopo diversi circuiti cittadini (Detroit, Dallas e Phoenix), negli anni '80 e nei primi '90, fu allestito un circuito all'interno del celebre ovale di Indianapolis, che ospitò negli anni 2000 otto edizioni del GP statunitense, inclusa quella del 2005 in cui, per motivi di sicurezza, parteciparono solo sei vetture. Nel 2012 il circuito delle Americhe, costruito nei pressi di Austin, Texas, è diventato l'ottava struttura ad ospitare l'evento, con un tracciato che presenta un lunghissimo rettilineo e una serie di curve veloci che ricorda molto la struttura di Silverstone.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 331 punti, secondo Vettel con 264 punti e terzo Bottas con 207 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio del Messico il 28/10/2018.

