Formula 1, Gran Premio del Bahrain: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio del Bahrain in programma sul circuito di Bahrain International Circuit. Si disputerà il giorno 31/03/2019 alle ore 17:10 e rappresenta il 2° GP della stagione. Il Gran Premio del Bahrain è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Primo Gran Premio della storia a disputarsi nel deserto, sin dalla prima edizione, disputata nel 2004, ha sempre presentato alcune note di colore: la sabbia che circonda il tracciato (in luogo della più tradizionale erba), che non si solleva perché trattata con uno speciale spray adesivo, e l'assenza dalla cerimonia del podio dello champagne, creando l'alcool problemi legali nei paesi di matrice araba. Sin dal suo esordio è un classico appuntamento di inizio stagione, che in due casi (2006 e 2010) ha addirittura aperto il campionato. Nel 2011 il Gran Premio non si è disputato a causa della critica situazione politica e sociale del paese, mentre nel 2012 e 2013 è stato vinto da Sebastian Vettel.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Bottas con 26 punti, secondo Hamilton con 18 punti e terzo Verstappen con 15 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio della Cina il 14/04/2019.

Virgilio Sport - 31-03-2019 | 10:21