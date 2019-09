Formula 1, Gran Premio del Belgio: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio del Belgio in programma sul circuito di Spa Grand Prix S.A.. Si disputerà il giorno 01/09/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 13° GP della stagione. Il Gran Premio del Belgio è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Il circuito delle Ardenne, collinare ma velocissimo, è secondo come fama solo a quello di Montecarlo. Tra la Source e l'Eau Rouge si sono scritte pagine memorabili di storia e ogni anno la sfida tra i piloti più coraggiosi, capaci di tenere giù il piede anche con lo stomaco in gola, si rinnova. Con i suoi sette chilometri è anche il tracciato più lungo, cosa che comporta un numero ridotto di giri. Saltato nel 2003 e nel 2006, questo appuntamento iridato tradizionalmente apre la stagione autunnale e ormai è considerato l'ultimo Gran Premio davvero "vecchio stampo" rimasto in calendario (dopo che anche la via di fuga della Parabolica di Monza è stata asfaltata, "snaturando" per qualcuno addirittura il leggendario tracciato brianzolo).

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 250 punti, secondo Bottas con 188 punti e terzo Verstappen con 181 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio d'Italia il 08/09/2019.

Virgilio Sport - 01-09-2019 | 08:21