Formula 1, Gran Premio del Brasile: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2018 è il Gran Premio del Brasile in programma sul circuito di Autodromo Jose Carlos Pace. Si disputerà il giorno 11/11/2018 alle ore 18:10 e rappresenta il 20° GP della stagione. Il Gran Premio del Brasile è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Piquet, Senna e Barrichello sono cresciuti su questo storico circuito, che prende il nome dal pilota paulista Carlos Pace, attivo negli anni '70. Fu reinserito nel calendario a partire dalla stagione 1990, dopo che per diversi anni il Gran Premio del Brasile era stato disputato a Jacarepaguà, vicino a Rio. La Formula 1 sfrutta solo una parte dell'impianto, con curve che un po' come ad Indianapolis vengono percorse all'interno di un grande ovale che viene invece sfruttato solo nel suo tratto finale. Michael Schumacher qui ha corso il suo ultimo Gran Premio da ferrarista, con una rimonta passata alla storia.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 358 punti, secondo Vettel con 294 punti e terzo Raikkonen con 236 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Abu Dhabi il 25/11/2018.

Virgilio Sport - 11-11-2018 | 18:10