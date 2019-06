Formula 1, Gran Premio del Canada: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio del Canada in programma sul circuito di Circuit Gilles-Villeneuve. Si disputerà il giorno 09/06/2019 alle ore 20:10 e rappresenta il 7° GP della stagione. Il Gran Premio del Canada è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Intitolato alla memoria del mitico Gilles Villeneuve, il circuito canadese si snoda su un isola al centro di Montreal, per un paesaggio davvero unico. Entrato in calendario dalla fine degli anni '60, questo Gran Premio è tra i più amati dai piloti, nonostante una chicane finale da brivido, con un muro all'esterno del cordolo finale che ha mietuto vittime anche molto illustri: per i tanti fuoriclasse che hanno subito incidenti in questo punto è stato infatti rinominato "il muro dei campioni". Circuito "amico" della Ferrari, qui hanno ottenuto la prima storica vittoria in rosso il "padrone di casa" Gilles Villeneuve e Jean Alesi. Moltissimi i sostenitori del Cavallino, grazie anche alla folta comunità cittadina di emigranti italiani. Michael Schumacher, tanto per cambiare, ci ha stabilito un record, diventando il primo pilota della storia ad imporsi sette volte sullo stesso circuito.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 137 punti, secondo Bottas con 120 punti e terzo Vettel con 82 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Francia il 23/06/2019.

Virgilio Sport - 09-06-2019 | 13:21