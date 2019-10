Formula 1, Gran Premio del Giappone: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio del Giappone in programma sul circuito di Suzuka International Racing Course. Si disputerà il giorno 13/10/2019 alle ore 07:10 e rappresenta il 17° GP della stagione. Il Gran Premio del Giappone è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Per anni il mondiale di Formula 1 si è deciso nel Paese del Sol Levante, con un ultimo Gran Premio all'ombra della grande ruota panoramica che sorge non lontano dal rettilineo d'arrivo del circuito di Suzuka. La pista, ricavata all'interno di un vecchio luna park di proprietà della Honda, è davvero particolare, a forma di "8", con un sottopassaggio e un rettilineo sopraelevato che porta alla strettissima chicane finale. Spettacolare anche l'inizio col curvone in discesa e la serie di "s" in cui le vetture spesso vengono a contatto per autentiche sportellate. Tre edizioni del Gran Premio nipponico a Suzuka sono entrate in maniera particolare nella storia: quelle del 1989 e 1990 con incidenti tra Alain Prost e Ayrton Senna (con mondiale andato rispettivamente al francese e al brasiliano), e quella del 2000, che riconsegnò alla Ferrari il titolo iridato dopo 21 anni di astinenza. Al volante: Michael Schumacher.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 322 punti, secondo Bottas con 249 punti e terzo Leclerc con 215 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio del Messico il 27/10/2019.

