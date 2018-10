Formula 1, Gran Premio del Messico: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2018 è il Gran Premio del Messico in programma sul circuito di Autodromo Hermanos Rodriguez. Si disputerà il giorno 28/10/2018 alle ore 20:10 e rappresenta il 19° GP della stagione. Il Gran Premio del Messico è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Dopo l'addio del 1992, il circuito messicano è tornato a far parte del calendario della Formula 1 solo nel 2015 a seguito del restyling da parte dell'architetto Hermann Tilke. Lungo 4.313 metri, presenta 18 curve e un lungo rettilineo principali sul quale si possono raggiungere velocità che superano i 300 km/h.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 346 punti, secondo Vettel con 276 punti e terzo Raikkonen con 221 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio del Brasile il 11/11/2018.

Virgilio Sport - 28-10-2018 | 13:55