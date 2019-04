Formula 1, Gran Premio della Cina: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio della Cina in programma sul circuito di Shanghai International Circuit. Si disputerà il giorno 14/04/2019 alle ore 08:10 e rappresenta il 3° GP della stagione. Il Gran Premio della Cina è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

L'archietto Tilke ha progettato questo circuito sulla forma dell'ideogramma cinese "Shang", traducibile con "alto". Il percorso è tortuoso e ricco di curve in sequenza che lasciano poso spazio ai sorpassi. Caratteristica la tribuna sul rettilineo d'arrivo, con una struttura che crea di fatto una sorta di "stadio" andandosi ad unire all'edificio che ospita box e stadi.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Bottas con 44 punti, secondo Hamilton con 43 punti e terzo Verstappen con 27 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio d'Europa il 28/04/2019.

Virgilio Sport - 14-04-2019 | 01:21