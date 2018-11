Formula 1, Gran Premio di Abu Dhabi: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2018 è il Gran Premio di Abu Dhabi in programma sul circuito di Yas Marina Circuit. Si disputerà il giorno 25/11/2018 alle ore 14:10 e rappresenta il 21° GP della stagione. Il Gran Premio di Abu Dhabi è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Ad Abu Dhabi hanno deciso di fare le cose in grande e a suon di petroldollari si sono assicurati un Gran Premio, per giunta a fine stagione. Anche il progettista Tilke si è scatenato e prendendo spunto da Monaco e Spa ha ideato un circuito molto particolare, tra curve a gomito secche e morbide chicanes intorno a un hotel extralusso. Caratteristica anche l'uscita dei box, che passa sotto al circuito per una soluzione che ha lasciato qualche perplessità. E' stato il primo appuntamento iridato a disputarsi all'imbrunire: si parte con la luce del sole e si termina la corsa sotto la luce dei riflettori.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 383 punti, secondo Vettel con 302 punti e terzo Raikkonen con 251 punti.

Virgilio Sport - 25-11-2018 | 07:21