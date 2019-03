Formula 1, Gran Premio di Australia: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Australia in programma sul circuito di Albert Park Circuit. Si disputerà il giorno 17/03/2019 alle ore 06:10 e rappresenta il 1° GP della stagione. Il Gran Premio di Australia è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre e piattaforma satellitare Tivùsat.

Anomalo circuito cittadino, quello di Melbourne. E' un tracciato che si snoda al centro del famoso Albert Park, da cui prende il nome.I piloti lo amano molto per le sue curve ad angolo retto e i lunghi rettilinei che consentono sorpassi da urlo in staccata. Tradizionale appuntamento di esordio della stagione di Formula 1 (a differenza della precedente corsa di Adelaide che chiudeva il campionato), per venire incontro agli appassionati europei Ecclestone vorrebbe che qui si corresse in notturna.

Essendo il primo GP della stagione tutti i piloti sono a zero punti. Chi vincerà il titolo piloti e quello scuderia in questa nuova stagione di Formula 1 2019? Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio del Bahrain il 31/03/2019.

Virgilio Sport - 16-03-2019 | 23:21