Formula 1, Gran Premio di Austria: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Austria in programma sul circuito di Österreichring. Si disputerà il giorno 30/06/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 9° GP della stagione. Il Gran Premio di Austria è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Il Circus è tornato nello storico Österreichring nel 2014, a dieci anni esatti dall'ultima volta. Nel frattempo il tracciato, che negli anni '70 era un autentico tempio della velocità e nel 2002 visse il controverso ordine di scuderia tra Michael Schumacher e Rubens Barrichello, è diventato di proprietà della Red Bull che lo ha anche ribattezzato con il proprio nome. Mantenendo i caratteristici saliscendi e i rettilinei seguiti da brusche frenate che agevolano i sorpassi. Decisamente corto (meno di 4,5 km), il suo tempo sul giro è inferiore al minuto e 10 secondi: avviene solo qui. Curiosamente oggi si preferisce la dicitura "Gran Premio di Spielberg" (la vera località in cui si trova il circuito) rispetto a quella di "Gran Premio di Zeltweg", dal nome di un vicino aeroporto militare, utilizzata fino al 2004.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 187 punti, secondo Bottas con 151 punti e terzo Vettel con 111 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Gran Bretagna il 14/07/2019.

Virgilio Sport - 30-06-2019 | 08:21