Formula 1, Gran Premio di Francia: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Francia in programma sul circuito di Paul Ricard. Si disputerà il giorno 23/06/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 8° GP della stagione. Il Gran Premio di Francia è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Teatro del primo "Gran Premio" della storia, ben prima della nascita della Formula 1 (era il 1906), la Francia è tornata in calendario nel 2018, dopo un decennio di pausa che aveva interrotto una tradizione proseguita dalla stagione inaugurale della massima serie motoristica (il 1950) fino al 2008. Ospitato nel corso degli anni sui mitici tracciati di Reims, Rouen, Clermont-Ferrand, Le Mans (nella sua sezione denominata Circuito Bugatti), Digione (con l'epica sfida tra Villeneuve e Arnoux nel 1979) e, dal 1991 al 2008, Magny-Cours, il ritorno del Circus in Francia ha riportato in calendario il circuito di Le Castellet, già utilizzato in alternanza con altri tra il 1971 e il 1983 e poi in esclusiva tra il 1985 e il 1990. Noto anche con il nome di Paul Ricard, è celebre per il suo lunghissimo rettilineo chiamato Mistral (in onore del vento Maestrale) che termina con la velocissima Courbe de Signes, spesso teatro di incidenti e collisioni. Molto utilizzato per i test, questo circuito è anche reso cromaticamente inconfondibile dalle appariscenti vie di fuga con i colori della bandiera francese.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 162 punti, secondo Bottas con 133 punti e terzo Vettel con 100 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Austria il 30/06/2019.

Virgilio Sport - 23-06-2019 | 08:21