Formula 1, Gran Premio di Germania: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Germania in programma sul circuito di Hockenheimring. Si disputerà il giorno 28/07/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 11° GP della stagione. Il Gran Premio di Germania è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Situato nei boschi del Baden-Württemberg, questo spettacolare circuito si sviluppava in mezzo agli alberi e, dopo essere entrato in calendario nel 1970 per una sola stagione, divenne la tradizionale sede del Gran Premio della Germania a partire dal 1977, l'anno successivo al drammatico rogo di Niki Lauda al Nürburgring. Il tracciato era semplice ma estremamente insidioso e affascinante: una serie di lunghissimi rettilinei, tre veloci chicane, un curvone (la leggendaria Ostkurve) e un ultimo settore molto lento e con curve strette a snodarsi tra le tribune. Dal 2002 la pista è stata quasi completamente rifatta, rinunciando alla parte nel bosco (troppo veloce e soprattutto troppo lontana dal traguardo per ospitare spettatori) e generando una delle modifiche meno amate dagli appassionati di tutto il mondo. E vibranti proteste degli ambientalisti, per l'opera di disboscamento di una vasta area verde rimasta intatta per decenni nonostante il Gran Premio.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 223 punti, secondo Bottas con 184 punti e terzo Verstappen con 136 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio d'Ungheria il 04/08/2019.

Virgilio Sport - 28-07-2019 | 08:21