Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Gran Bretagna in programma sul circuito di Silverstone Circuit. Si disputerà il giorno 14/07/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 10° GP della stagione.

Silverstone, 1950: su questo circuito si corse il primo Gran Premio della storia e da allora il Circus ha sempre fatto tappa in Inghilterra. Costruito sfruttando l'area di un vecchio aereoporto, si divide in settori a seconda dell'asfalto utilizzato. Nel 2010 la F1 ha ridisegnato lo storico tracciato per utilizzare un percorso più lento, con una decisione che ha fatto storcere il naso a molti appassionati dello sport motoristico. Dal 2011 è anche stata spostata la storica linea di partenza e di arrivo, in concomitanza con l'apertura dei nuovi box, resi caratteristici dalla particolare forma ondulata del tetto.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 197 punti, secondo Bottas con 166 punti e terzo Verstappen con 126 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Germania il 28/07/2019.

