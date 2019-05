Formula 1, Gran Premio di Monaco: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Monaco in programma sul circuito di Circuit de Monaco. Si disputerà il giorno 26/05/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 6° GP della stagione. Il Gran Premio di Monaco è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Il circuito più famoso del mondo è sicuramente quello di Montecarlo. Sulle strade del Principato si corre quasi ininterrottamente dall'inizio della Formula 1, per un Gran Premio storico e che qualsiasi pilota sogna di vincere. La spettacolarità della gara non è certo data dai sorpassi, quasi impossibili, ma il fascino resta immutato da decenni, con gli yacht sullo sfondo e curve (dalla Santa Devota, la prima dopo la partenza, a quella del Grand Hotel, anche detta della Vecchia Stazione) che anche i non appassionati riconoscono a prima vista. Circuito storicamente amico di Ayrton Senna (che vi vinse sei volte, di cui cinque consecutive), qui la Ferrari ha vissuto una storica e anomala astinenza da vittorie che si è protratta dal 2001 al 2017, quando Sebastian Vettel ha rotto l'incantesimo a 16 anni di distanza dall'ultima vittoria di Michael Schumacher.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 112 punti, secondo Bottas con 105 punti e terzo Verstappen con 66 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio del Canada il 09/06/2019.

Virgilio Sport - 26-05-2019 | 08:21