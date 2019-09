Formula 1, Gran Premio di Russia: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Russia in programma sul circuito di Sochi International Street Circuit. Si disputerà il giorno 29/09/2019 alle ore 13:10 e rappresenta il 16° GP della stagione. Il Gran Premio di Russia è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Oltre trent'anni dopo l'abortito tentativo di correre un Gran Premio dell'Unione Sovietica (fu inserito nel calendario provvisorio del 1983, ma poi cancellato per problemi burocratici), la Russia ha vissuto l'esordio di una gara nei propri confini territoriali nel 2014. Ma a dispetto dei luoghi comuni, non si gira nella steppa o in luoghi innevati tutto l'anno, bensì sul Mar Nero, all'interno del villaggio olimpico che ospitò i Giochi Invernali del 2014. Tipico circuito cittadino, presenta due lunghi rettilinei e una lunga curva verso sinistra intorno a 'Medals Plaza'. E' il più lungo circuito cittadino del calendario.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Hamilton con 296 punti, secondo Bottas con 231 punti e terzo Verstappen con 200 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio del Giappone il 13/10/2019.

Virgilio Sport - 29-09-2019 | 06:21