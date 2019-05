Formula 1, Gran Premio di Spagna: dove vederlo in tv su Sky o TV8

Il prossimo gran premio della F1 2019 è il Gran Premio di Spagna in programma sul circuito di Circuit de Catalunya. Si disputerà il giorno 12/05/2019 alle ore 15:10 e rappresenta il 5° GP della stagione. Il Gran Premio di Spagna è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il gran premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti gli altri dispositivi agli abbonati basterà usare SkyGo, la piattaforma on-demand gratuita per tutti gli abbonati di Sky. La stessa emittente trasmetterà le qualifiche e avrà numerose trasmissioni di approfondimento. Il gran premio sarà trasmesso anche su Tv8 in chiaro sul digitale terrestre.

Le Olimpiadi di Barcellona 1992 regalarono alla Spagna anche questo circuito, in cui dal 1991 fa tappa fissa il mondiale di Formula 1, con subito un duello tra Senna e Mansell entrato nella leggenda. Il Gran Premio di Spagna era stato precedentemente ospitato a Jarama (vicino Madrid), Montjuich (nel cuore di Barcellona) e Jerez de la Frontera (in Andalusia). A cavallo tra passato e futuro, la pista è in continua evoluzione, tanto che da anni viene utilizzata per i test invernali ed è metro di paragone per tutti gli iscritti al campionato: chi va bene qui, difficilmente si lascia sfuggire il titolo. Noto anche per aver salutato la prima vittoria ferrarista di Michael Schumacher nel 1996, nonostante un rettilineo tra i più lunghi del campionato, il percorso misura appena 4,6 km.

Attualmente la classifica di Formula 1 vede in testa Bottas con 87 punti, secondo Hamilton con 86 punti e terzo Vettel con 52 punti. Il successivo gran premio in programma è il Gran Premio di Monaco il 26/05/2019.

Virgilio Sport - 12-05-2019 | 08:21