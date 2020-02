Formula 1: Fernando Alonso non esclude il ritorno

Fernando Alonso non esclude il ritorno il Formula 1. Il pilota spagnolo è convinto che l'età (compirà 39 anni a luglio) non sia un problema: "Non credo che l'età rappresenterebbe una difficoltà perché con le nuove regole che entreranno in vigore nel 2020 le auto saranno più lente rispetto ad adesso" ha dichiarato alla rivista F1 Racing.

Dopo aver chiuso con la Formula 1, l'ex Ferrari ha conquistato una 24 Ore di Le Mans, con la Toyota insieme a Buemi e Nakajima, e un campionato del mondo Endurance FIA.

Qualche tifoso ha paragonato il suo eventuale ritorno con quello di Schumacher: "Quando Michael decise di rientrare, nel 2010, le cose erano molto diverse soprattutto per ciò che riguarda le gomme. Dalla prossima stagione, invece, le nuove ruote da 18 pollici rimescoleranno le carte e tutti i piloti dovranno riadattare il loro modo di guidare ai nuovi pneumatici".

Recentemente si sono sollevate indiscrezioni su un suo possibile secondo matrimonio con la Ferrari, che però lo steso pilota ha smentito: "Non ho parlato con la Ferrari. Il viaggio con loro è stato molto bello, ma non è il caso di ipotizzare un ritorno. "La loro scommessa per il futuro è abbastanza chiara e porta il nome di Charles Leclerc. Inoltre bisognerà vedere chi sarà competitivo nel 2021. Magari la Ferrari non lo sarà. Vedremo", sono le parole riportate da Partidazo COPE.

"In estate dovrò prendere una decisione sui prossimi due o tre anni. Ho l’idea di tornare in Formula 1. Mi sento Pilota di Formula 1 e questo è quello che mi piace e che conosco meglio da fare. Non so se tornerò o meno, deciderò nei prossimi mesi. E' quello che mi piace fare di più, è la categoria regina delle corse automobilistiche, ma ha anche i suoi svantaggi".

"La Formula 1 ha bisogno di una dedizione completa della tua vita. Ne ho passati 18 e ora devo valutare se voglio tornare due o ancora per altri tre anni. Devo anche valutare la squadra disponibile o interessata. Devo mettere tutto sul tavolo e valutare" ha concluso Alonso.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 18:04