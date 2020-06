Formula 1, Ferrari: Binotto mette in riga Vettel

Il divorzio a fine 2020 dalla Ferrari non influenzerà la stagione di Sebastian Vettel. Se lo augura il team principal della scuderia di Maranello Mattia Binotto, che in un’intervista a Marca ha spiegato di attendersi la massima professionalità, e un Mondiale senza polemiche in pista, da parte del pilota tedesco.

“Sebastian è una grande persona, un grande professionista con senso di responsabilità, e sono sicuro che vorrà terminare la sua esperienza in Ferrari in una buona posizione, ottenendo il massimo per la squadra, perciò non mi aspetto comportamenti negativi da parte sua”, sono le parole di Binotto, che vuole anche esorcizzare quanto successo nella scorsa stagione in pista tra il tedesco e Leclerc.

“Senza dubbio la decisione di separarsi da Vettel è stata difficile, per molte ragioni. La Ferrari ama Sebastian sia come pilota che come persona, fa parte della nostra squadra e del nostro progetto. Era la nostra prima opzione, ma poi è arrivato il Covid, che ha cambiato molte cose, dal regolamento al tetto di spesa, tutte cose che hanno mutato la nostra prospettiva. Bisognava fare delle riflessioni interne, difficili, che abbiamo fatto”, ha detto ancora il dirigente del Cavallino, tornando sul divorzio.

Ma non è stato un problema di soldi: “Semplicemente le cose sono cambiate e puntavamo ad aprire un nuovo ciclo e questa visione, come tempistiche, non ha coinciso con quella di Vettel. Non si è trattato dell’offerta economica o della sua durata”.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 18:00