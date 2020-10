Formula 1, Ferrari: indiscrezioni su Mick Schumacher

Mentre Mick Schumacher si appresta ad esordire nelle libere del Gp dell’Eifel al Nurburgring al volante dell’Alfa Romeo, dalla Spagna arrivano indiscrezioni suggestive che collegano il figlio d’arte proprio al team italiano in ottica 2021.

L’Alfa Romeo avrebbe infatti già preso una decisione sulla coppia di piloti che disputerà il prossimo Mondiale: il duo sarebbe composto secondo i rumors dal veterano Kimi Raikkonen e dall’esordiente Schumi Jr. che quindi prenderebbe il posto di Antonio Giovinazzi, in scadenza di contratto.

L’annuncio potrebbe arrivare già nel corso del weekend in Germania. Mick Schumacher, attuale leader del Mondiale di Formula 2 e pilota della Ferrari Academy, firmerebbe un contratto di un anno e farebbe così coppia con il pilota che sostituì il padre nel 2007. Lo riporta Formulapassion.

“Non vediamo l’ora di lavorare con lui – ha affermato il team principal Frederic Vasseur in vista delle libere di venerdì-. Mick Schumacher è senza dubbio uno dei più grandi talenti che arrivano dalle serie minori e i suoi recenti risultati lo stanno dimostrando. È ovviamente veloce, ma è anche molto coerente e maturo al volante”.

“Tutti segni distintivi di un campione in divenire. Nelle occasioni in cui ha collaborato con noi, precisamente l’anno scorso. in un paio di test, ci ha particolarmente impressionato con il suo approccio e la sua etica del lavoro. Per questo motivo non vediamo l’ora di poter lavorare nuovamente con lui al Nurburgring”, sono le chiare parole che l’Alfa Romeo invia alla giovane promessa.

OMNISPORT | 07-10-2020 11:37