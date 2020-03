Formula 1, Ferrari: Leclerc a rischio flop? Le parole di Binotto

Le aspettative su Charles Leclerc nel mondo Ferrari sono vertiginosamente aumentate dopo la prima stagione da urlo del pilota monegasco con la monoposto di Maranello. Dopo un primo anno sulla Rossa fantastico, con sette pole position e le due vittorie a Spa e Monza, molti lo aspettano ora al varco.

Jenson Button ha parlato di "luna di miele finita": "Charles ha attraversato quel periodo di luna di miele in Ferrari. Ma quest’anno deve essere l’anno in cui lotta per il campionato. Ci sono state alcune gare in cui Charles stava facendo parecchi errori all’inizio dell’anno. Aveva molta velocità ma spesso era costretto a chiedere scusa per i suoi errori. Ma allora gli era permesso".

Il patron Bernie Ecclestone ha mostrato il suo scetticismo: "Credo che abbiamo già visto il miglior Leclerc, ha fatto bene e continuerà a fare bene, ma non credo che vedremo nulla di spettacolare". Anche qualche tifoso ha cominciato a sollevare qualche dubbio dopo l'escursione in surf in piena emergenza Coronavirus.

Il team principal Mattia Binotto invece ha spazzato via i dubbi: "Seconda stagione complicata per lui? Non credo affatto. Sa bene che la seconda stagione in un top team presenta più insidie, ma è un ragazzo che impara molto in fretta, sono sicuro che saprà gestire la pressione nella maniera migliore", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 13:47