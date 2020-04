Formula 1, Ferrari: Leclerc chiama Vettel e lo sfida

In attesa del via del Mondiale di Formula 1, posticipato a causa dell'emergenza Coronavirus, diversi piloti del circus si stanno sfidando al simulatore, gareggiando direttamente da casa in Gp virtuali. Tra questi anche Charles Leclerc, che nelle ultime gare virtuali ha dato prova del suo talento nei videogame.

Il pilota monegasco, durante una chiacchierata con la stampa internazionale, ha rivelato che anche Vettel sta per "scendere in pista": "Non ho ancora corso al simulatore contro Seb, ma gli chiederò di farlo molto presto. Di certo ci divertiremo a sfidarci non appena lui avrà finito di installare il suo simulatore".

Sul rinnovo di contratto del tedesco, Leclerc si è espresso così: "Sarei felice se restasse, abbiamo un ottimo rapporto anche se da fuori non sembra. Ma tocca alla Ferrari decidere, per me chiunque arrivi è il benvenuto. Il mio lavoro è adattarmi a chi ci sarà, chiunque sia. Da un compagno impari sempre".

Il suo talento nei videogiochi: "Aiutano a tenere in esercizio i riflessi, sono l’unica cosa che si può guidare adesso e la più vicina alla realtà. Sarò più pronto quando partiremo. Con quelli della mia generazione, Lando Norris, George Russell, Alexander Albon, prendiamo molto sul serio queste competizioni, soprattutto quelle ufficiali".

SPORTAL.IT | 28-04-2020 13:01