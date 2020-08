Formula 1, Ferrari: nuova tegola per Sebastian Vettel

Il futuro di Sebastian Vettel continua ad essere un enigma. Il pilota tedesco, che lascerà la Ferrari al termine della stagione, secondo le indiscrezioni di alcuni giorni fa era molto vicino all’accordo con la Racing Point, la futura Aston Martin, per un contratto biennale da 15 milioni di euro circa a stagione.

L’annuncio della fumata bianca nella trattativa doveva arrivare a Spa, prima del Gran Premio del Belgio, ma nelle scorse ore l’emittente tedesca RTL ha spiegato che l’affare è invece ancora in alto mare. Nessun contratto è stato firmato o verrà firmato nei prossimi giorni, e Vettel ha di nuovo rimandato il suo futuro.

Secondo le voci provenienti dalla Germania, il quattro volte campione del mondo potrebbe invece ritirarsi o prendersi un anno sabbatico se non riuscirà ad accordarsi con una scuderia di alto livello, in grado di competere per la vittoria nei Gran Premi.

Una spia delle difficoltà dell’affare Racing Point-Vettel è arrivata da un’intervista recente di Sergio Perez, il pilota che doveva essere destinato a lasciare la scuderia britannica in caso di un arrivo di Vettel: “Al momento la sensazione è che continuerò a lavorare con il team – aveva detto il messicano a Sky Sports Uk -, mi sento abbastanza sicuro del mio posto all’interno della squadra e credo che con il passare delle settimane le voci riguardo ad un arrivo di Sebastian Vettel siano destinate a svanire, è solo una questione di tempo”.

L’ex pilota Gehrard Berger alcuni giorni fa aveva consigliato Vettel di farsi da parte: “Da quattro volte campione del mondo che non si è mai infortunato, con una famiglia e con un buon patrimonio accumulato, fossi in lui preferirei lasciare la Formula 1 e dire: ‘okay, ciao!’. Non posso che consigliargli di andare in un altro team solo se avrà davvero una macchina con la quale può tentare di vincere il Mondiale per la quinta volta o almeno ottenere vittorie. E al momento non vedo questa possibilità”.

