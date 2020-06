Formula 1: Ferrari, tensioni Vettel-Leclerc: "Problemi in arrivo"

L'addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine del 2020 potrebbe peggiorare i rapporti in pista tra il pilota tedesco e Charles Leclerc quando ricomincerà il Mondiale. A mettere pressione sul team di Maranello è in particolar modo Zak Brown, CEO di McLaren.

"Nel garage della Ferrari non ci sarà un bell’ambiente: al momento la squadra non pare una famiglia felice. E questa situazione porterà a delle corse entusiasmanti nel 2020, penso che quello che abbiamo visto in Brasile sarà stato solo un anticipo di quello che vedremo quest’anno", sono le parole pronunciate al Corriere della Sera.

Un altro rivale del Cavallino, il consigliere della Red Bull Helmut Marko, a RTL pone l'accento sul rapporto tra i due : "Di sicuro Seb non risponderà ad eventuali ordini di scuderia".

Sul divorzio tra Vettel e la Ferrari si è espresso anche l'ex compagno di scuderia del tedesco, Mark Webber: "Ha avuto alcuni momenti difficili in Ferrari ma penso ancora che loro sentiranno la sua mancanza. Sul breve termine mancherà qualcuno della sua esperienza e visione".

"Con Seb hanno fatto quello che potevano, ma penso che lui abbia letteralmente concluso il suo percorso lì. Chiaramente non si sta alzando dal letto motivato a guidare la macchina rossa".

SPORTAL.IT | 14-06-2020 11:38