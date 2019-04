Formula 1, Gp della Cina a Shanghai. La diretta-live

RICARICA LA PAGINA

Siamo a meno di venti minuti dalla partenza, sale la tensione e si lavora alacremente per gli ultimi dettagli sulle monoposto

Le F1 sono oramai tutte sul rettilineo di partenza, o di arriva se vi fa comodo, del circuito di Shanghai. Vettel si piazza in seconda fila, terza in griglia. Ecco le sue parole, di speranza, in vista della gara.

Le monoposto stanno uscendo dai box per schierarsi sulla griglia di partenza. Una gara lunga, dove sarà importante la strategia e l’usura delle gomme. Lo scorso anno vince Ricciardo su Red Bull che si era ritrovato sesto nei primi giri

Manca meno di un’ora alla partenza del Gran Premio di Cina. Leclerc ha avuto un po’ di problemi in prova, qui le sue parole dopo le qualifiche che lo hanno visto finire quarto in griglia

Amici sportivi di Virgilio buongiorno, è proprio il caso di dirlo, e benvenuti alla diretta live del Gran Premio della Cina terza gara del Mondiale di Formula 1 2019! Start alle 8:10 ora italiana per quella che sarà la corsa numero 1000 della storia della F1.

Dopo l’amara trasferta in Bahrain, la Ferrari cerca riscatto sul tracciato di Shanghai in Cina. L’ottima prova di Charles Leclerc, che ha sfiorato la vittoria sul tracciato di Sakhir, è magra consolazione viste le debolezze di Sebastian Vettel e il gap con la Mercedes di Bottas e Hamilton che sembra ancora piuttosto marcato come hanno confermato le qualifiche.

Griglia di partenza: Ferrari dietro le Mercedes

Valtteri Bottas partirà dalla pole position del GP di Cina, con il tempo di 1’31″547, davanti all’altra Mercedes di Hamilton, staccato di appena 23 millesimi in qualifica. Seconda fila per le Ferrari, a tre decimi, con Vettel davanti a Leclerc. Quinta la Red Bull di Verstappen e l’altra “lattina” di Gasly, quindi quasi come il gioco delle coppie troviamo Ricciardo-Hulkenberg (Renault), Magnusen-Grojean (Haas). Male le Alfa Romeo: Kimi Raikkonen 13° e Antonio Giovinazzi in ultima fila con problemi di varia natura alle Sauber.

Mondiale F1, la situazione

Attualmente le Frecce d’argento dominano la classifica costruttori con 87 punti, mentre la Ferrari segue già distaccatissima a 48 punti. Nella classifica piloti invece in testa c’è per ora il finlandese Bottas della Mercedes con 44 punti, tallonato dal campione del mondo in carica Lewis Hamilton con 43 punti. Lontanissimi i ferraristi protagonisti di un avvio complicato: Leclerc, dopo la sfortunatissima prova di Bahrain, è quarto in classica con 26 punti mentre Vettel, autore di gp disastrosi, è quinto con 22 punti.

Caratteristiche del Gp di Cina a Shanghai

Il Gp di Cina si disputa sul circuito di Shanghai. Un circuito abbastanza giovane, nato nel 2003 e utilizzato in Formula 1 a partire dall’anno 2004. Fu edificato su un’area paludosa e furono utilizzate delle fondamenta in polistirene per adattarsi al suolo. Si tratta di un tracciato lungo 5,4 km con 16 curve. Ci sono due rettilei, il principale dei quali misura 1,4 km. I piloti dovranno effettuare 56 giri. Un percorso sinuoso con salite e discese e curve veloci in alternanza ad altre lentissime. I tecnici sollineano l’importanza del carico aerodinamico per sfruttare le curve di veloci, però anche la trazione per rilanciare in uscita dalle curve lente. Fondamentale la potenza pura per mangiare i rettilei. Per quanto riguarda i pneumatici si prevede la sollecitazione massima per l’anteriore sinistra. Tuttavia anche il rettilineo potrebbe provocare un deterioramento consistente del pneumatico. Previsto un largo ricorso alle gomme soft per i top team. Il record in gara risale al 2004 e fu stabilito da Michael Schumacher con la Ferrari in 1’32″238.

VIRGILIO SPORT | 14-04-2019 07:00