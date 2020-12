Formula 1, Hamilton: “Mi ritirerò prima che cali il mio rendimento”

Deve ancora firmare il prossimo prolungamento di contratto con la Mercedes, ma la mente di Lewis Hamilton, è fredda e precisa e già proiettata ad un futuro comunque lontano.

Il desiderio del pilota britannico è infatti quello di abbandonare il mondo della Formula 1 prima di accorgersi di un calo di rendimento che lo porterebbe a correre stagioni insoddisfacenti e controvoglia. Alla luce di quello che abbiamo visto nell’ultimo campionato di F1, non si direbbe comunque che il sette volte campione del mondo sia andato più piano del previsto. Anzi, in proiezione futura, sembrerebbe davvero scongiurato un ritiro per rendimento non eccellente.

Queste le parole del pilota britannico: ““Non permetterò che il mio livello di prestazioni scenda. Devo capire come posso continuare a migliorare gradualmente e non è affatto facile. Penso che la cosa grandiosa che la Formula 1 mi ha dato, e questa piattaforma mi ha dato, è che posso fare praticamente tutto ciò che voglio continuando a correre e progredire.”

OMNISPORT | 28-12-2020 10:00