Formula 1: Imola in pole per completare il calendario 2021

Il calendario del circus di Formula 1 ha ancora qualche piccolo nodo da sciogliere. Dopo un 2020 condensato da luglio a dicembre con 17 gare compresse in poco più di sei mesi la F1 nel 2021 ha intenzione di disputare ben 23 gran premi.

La gara inaugurale, secondo quanto dice il calendario appena stilato, è in programma a Melbourne il 21 marzo in Australia, ma non è detto che il via del campionato possa avvenire invece in Bahrain a causa delle problematiche legate alla pandemia.

Il nodo più importante da sciogliere riguarda come rimpiazzare il Gran Premio del Vietnam, che è infatti uscito dal calendario e potrebbe non rientravi più nemmeno in futuro non essendo certo una priorità del governo vietnamita. Al posto della tappa in Indocina sono stati individuati tre tracciati che hanno trovato posto nel calendario di F1 2020: Imola, Portimao e l’Istanbul Park in Turchia.

Secondo quanto riportato dalla testata inglese Racefans.net sarebbe proprio Imola il tracciato in pole position in questo momento per prendere il posto del Gran Premio del Vietnam e inaugurare così la stagione europea della F1 come era consuetudine per il Gran Premio di San Marino dal 1981 al 2006.

OMNISPORT | 29-12-2020 13:20