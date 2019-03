La Mercedes vola nelle libere, mossa a sorpresa della Ferrari

Prime vere schermaglie in Formula 1. Nelle prove libere del Gran Premio d’Australia, gara d’esordio del Mondiale 2019, il campione del mondo Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo in entrambe le sessioni: dopo l’1’23″599 ottenuto nelle PL1, il britannico si è ripetuto centrando l’1’22″600 nel pomeriggio: un tempo che abbassa addirittura di un secondo il crono ottenuto lo scorso anno nelle libere dallo stesso cinque volte campione del mondo.

Atteggiamento anomalo delleFerrari, che, vicinissime nelle libere 1 ad Hamilton, non hanno cercato cercato l’attacco al tempo nella seconda sessione, impostando una strategia completamente differente rispetto alle Frecce d’Argento. Il Cavallino Rampante si è quindi nascosto nel pomeriggio e non è andato oltre il quinto posto di Sebastian Vettel e il nono di Charles Leclerc.

Valtteri Bottas ha quindi centrato il secondo tempo sull’altra monoposto W10, seguito dalle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly. Da segnalare un testacoda di Leclerc, che ha anche lamentato alcuni problemi al cambio, non collegati all’incidente. Bene Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo: per il finlandese un buon sesto posto. Renault in crescita, male le Williams: Russel e Kubica a fondo classifica con secondi di ritardo.

Le libere di sabato e soprattutto le qualifiche ufficiali determineranno i veri rapporti di forza tra le scuderie.

Ecco i tempi delle seconde libere:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:22.600

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.048

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.800

4 Pierre GASLY Red Bull Racing +0.842

5 Sebastian VETTEL Ferrari +0.873

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.972

7 Nico HULKENBERG Renault +0.974

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.044

9 Charles LECLERC Ferrari +1.154

10 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.214

11 Daniil KVYAT Toro Rosso +1.333

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.388

13 Lance STROLL Racing Point +1.411

14 Carlos SAINZ McLaren +1.533

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.693

16 Sergio PEREZ Racing Point +1.801

17 Alexander ALBON Toro Rosso +2.075

18 Lando NORRIS McLaren +2.133

19 George RUSSELL Williams +3.853

20 Robert KUBICA Williams +4.055

