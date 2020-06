Formula 1, Max Verstappen provoca la Ferrari e Lewis Hamilton

“Abbiamo la possibilità di vincere tutte le gare della stagione”: Max Verstappen esce allo scoperto e in un’intervista a RTL confessa le speranze della Red Bull di conquistare il Mondiale di Formula 1, battendo il pluricampione del mondo Lewis Hamilton e le Ferrari.

“Mi aspetto molte vittorie e un entusiasmante campionato. Credo sia difficile capire la reale distanza dalla Mercedes, ma non è così elevata, siamo vicini. I test sono andati molto bene sebbene siano state evidenziate alcune cose da mettere a posto”, sono le parole del pilota olandese, fiducioso e carico.

“Certo, Hamilton e il suo team hanno fatto un grande lavoro fin qui, ma siamo vicini a loro, vogliamo essere della partita e credo lo voglia anche la Ferrari, oltre alla Red Bull”.

Verstappen ha anche parlato del futuro di Sebastian Vettel, confessando il suo stupore per l’addio alla Ferrarri: “Sono rimasto sorpreso, ma alla fine probabilmente Seb e la Ferrari, hanno capito che la separazione fosse la decisione migliore per entrambi. Mi aspettavo che rinnovasse con la Ferrari per un altro anno o altri due anni. In Mercedes? Perché no? Naturalmente succederà. Vettel ha realizzato così tanto in questo sport, che sarebbe un peccato vederlo fuori”.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 13:00