Formula 1, McLaren squalificate. E Verstappen riapre il Mondiale

Colpo di scena dopo il Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas, vinto dalla Red Bull di Max Verstappen: la successiva squalifica delle McLaren, infatti, può far saltare il banco per il Mondiale a due gare dalla fine. La Federazione internazionale ha cancellato dall’ordine d’arrivo le monoposto del leader del Mondiale Lando Norris, arrivato secondo, e di Oscar Piastri, quarto, per fondo irregolare (plank non conforme). Una decisione che rimette in gioco sia l’Olandese volante, sia il compagno di squadra di Norris, ora entrambi a 24 punti dal leader della classifica piloti, in vista dei Gp del Qatar (sprint e gara) e di Abu Dhabi.