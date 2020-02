Formula 1, mercato piloti: primo no a Sebastian Vettel

Si chiude una porta per Sebastian Vettel in vista dell’anno prossimo. Il pilota tedesco, in scadenza di contratto con la Ferrari, ha ricevuto il no dalla Red Bull per un possibile ritorno nella scuderia austriaca nel 2021. Il team principal Christian Horner ha confermato che la politica di affiancare una seconda guida a un pilota di primissimo piano continuerà finché la Red Bull resterà nel circus.

“Vettel o Hamilton in Red Bull? È difficile che due campioni possano adattarsi in un’unica squadra. Basti vedere i problemi che ha avuto la Ferrari nel 2019. Lo stesso accadrebbe con Lewis alla Ferrari o Lewis o Sebastian alla Red Bull. Questa è una dinamica molto difficile, soprattutto in una competizione serrata”, sono le parole riprese dall’agenzia di stampa Reuters.

Ora la Red Bull ha Max Verstappen, cui ha rinnovato il contratto a peso d’oro: “Scegliere un altro pilota di punta non si adatterebbe al nostro programma. Adesso abbiamo Max Verstappen, ma anche nel passato abbiamo seguito una politica di investimento che punta sulla crescita e lo sviluppo di giovani talenti”.

“Per questo scegliere dall’esterno un pilota affermato come Hamilton per il futuro sarebbe un qualcosa di completamente diverso dalla nostra identità“.

Per Horner, a differenza di Vettel, il futuro di Hamilton è più chiaro: “Due dei posti principali sono occupati. La logica direbbe che rimarrà alla Mercedes se riescono a concordare i termini dell’accordo. Al momento tutto il settore automobilistico ha una pressione finanziaria, con i licenziamenti credo sia difficile giustificare stipendi record. Suppongo che sarà una normale trattativa tra il pilota e il suo team. La Ferrari potrebbe essere una possibilità per lui. Ma sembra felice nell’ambiente in cui si trova. Se è l’ambiente più competitivo perché dovrebbe cambiare?”.

SPORTAL.IT | 10-02-2020 13:39